На Сахалине восстановили работу остановленной линии комплекса СПГ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Компания "Сахалин Энерджи" возобновила производство сжиженного природного газа (СПГ) на одной из двух технологических линиях завода "Пригородное" на Сахалине, ранее остановленной из-за сбоя, сообщил ТАСС в пятницу представитель компании.

"Все технологические линии работают в штатном режиме", - сказал он. По информации компании, причиной сбоя в работе линии стала неисправность оборудования.

Работа одной из двух линий остановилась 18 мая. Пострадавших в результате ЧП не было, угроза для людей и окружающей среды отсутствовала. Вторая технологическая линия все это время работала в штатном режиме. В связи со сбоем в работе одной из линий компания приняла решение провести ее плановую остановку раньше положенного срока - в конце мая, при том, что по расписанию плановая остановка должна была проходить в июне.

Производственный комплекс "Пригородное" расположен в Корсаковском городском округе Сахалинской области. Он включает в себя завод по производству сжиженного природного газа, терминал отгрузки нефти и порт "Пригородное".

В настоящее время в России работают три завода по производству СПГ - первый в России проект "Сахалин - 2", оператором которого является "Сахалин Энерджи", а также запущенный в декабре 2017 года "Ямал СПГ" и начавший работу в апреле 2019 года завод "Криогаз - Высоцк" в Ленинградской области, принадлежащие компании "Новатэк".