ТМХ, РЭЦ и Афрэксимбанк будут сотрудничать в ж/д отрасли на африканском континенте

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Трансмашхолдинг (ТМХ), Афрэксимбанк и Российский экспортный центр (РЭЦ) заключили меморандум о сотрудничестве в сфере экспортных и инвестиционных проектов в железнодорожной отрасли. Об этом говорится в сообщении ТМХ.

"В частности, компании намерены проводить взаимные консультации по экспортным и инвестиционным проектам в железнодорожной сфере за рубежом, включая поставку 100 тепловозов для нужд Египетских национальных железных дорог, а также по строительству и оснащению шестой линии метрополитена города Каира", - говорится в пресс-релизе компании.

В настоящее время ТМХ реализует несколько проектов в Африке и открыл в ЮАР дочернее предприятие "ТМХ Африка", которое будет осуществлять сборку, техническое обслуживание и модернизацию подвижного состава.