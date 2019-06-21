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HeadHunter Group PLC получила статус налогового резидента России

С 19 июня 2019 года компания меняет место управления с Кипра на Россию

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Головная кипрская HeadHunter Group PLC, владеющая одноименным сервисом по поиску работы, получила с 19 июня статус налогового резидента РФ, говорится в сообщении компании в пятницу.

"HeadHunter Group PLC объявляет о том, что с 19 июня 2019 года компания меняет место управления с Кипра на Россию, в результате чего HeadHunter становится налоговым резидентом Российской Федерации", - сообщили в рекрутинговом агентстве.

В сообщении компании также уточняется, что теперь при распределении дивидендов HeadHunter будет применять действующие в России налоговые ставки, причем сами дивиденды будут квалифицироваться как прибыль, полученная из России. При этом, отмечается в пресс-релизе, на дивиденды в пользу иностранных акционеров будет распространяться ставка налога 15%. Вместе с тем, уточняется в сообщении, налоговые ставки при выплате дивидендов не будут применяться в отношении акционеров из стран, с которыми у России нет двойного налогообложения.

HeadHunter провел первичное публичное размещение акций (IPO) 9 мая по цене $13,5 за акцию. Организаторами размещения выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, "ВТБ Капитал", BofA Merrill Lynch и Sberbank CIB. В июне совет директоров HeadHunter утвердил дивиденды за 2018 год в размере $0,36 на акцию.

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КипрРоссия
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