Врио главы Башкирии предложил ввести субсидии регионам на создание мест накопления ТКО

УФА, 21 июня. /ТАСС/. Регионы России должны получать субсидии из федерального бюджета на создание мест накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и приобретение контейнеров, что улучшит организацию сбора и вывоза ТКО, считает врио главы Башкирии Радий Хабиров.

"Поскольку до сих пор обязанности по созданию площадок и покупке контейнеров нормативно не урегулированы, эта задача решается главным образом за счет средств региональных бюджетов. Например, мы в Башкортостане с начала года выделили 500 млн рублей. Чтобы полностью обеспечить всю республику площадками и контейнерами, нужно еще более 1 млрд рублей", - сказал он в пятницу на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО), посвященном экологической тематике, в Уфе.

По словам Хабирова, расходы региональных операторов, занимающихся организацией сбора и вывоза отходов, на эти цели минимальны - они определяются "в размере не более 1% от необходимой валовой выручки компании на очередной период регулирования". "Считаем необходимым утвердить механизм предоставления субсидий регионам из средств федерального бюджета на создание мест накопления ТКО и приобретение контейнеров", - отметил врио главы республики.

По его данным, для организации сбора и вывоза ТКО в регионах ПФО организовано около 185 тыс. мест накопления отходов, где установлено 288 тыс. контейнеров. При этом требуется еще более 80 тыс. площадок и почти 150 тыс. контейнеров.

Заседании Совета при полпреде президента РФ в ПФО прошло в пятницу в Уфе. На нем, в частности, были рассмотрены вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидации объектов накопленного экологического вреда и экологического оздоровления реки Волги.