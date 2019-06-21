Орешкин не ожидает рецессии в экономике РФ, несмотря на слабый рост в мае

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин не ожидает рецессии в российской экономике, несмотря на снижение роста ВВП в мае до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле.

"Проблематика первого полугодия известна. [В мае] добавилась история с длинными праздниками, которая повлияла, календарный фактор. Месячные данные ВВП всегда волатильны, поэтому показатели июня, июля, августа - вообще III квартал будет, на самом деле, определяющим с точки зрения динамики в целом по году", - сообщил Орешкин журналистам.

"Рецессия - это устойчивое снижение, видное по большому количеству индикаторов. Пока вряд ли", - отметил он. Министр также добавил, что в июне рост ВВП будет выше, чем в мае.