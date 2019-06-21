Комитет Госдумы рекомендовал ко II чтению поправки к бюджету на 2019 год

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. При этом, по словам главы комитета Андрея Макарова, часть средств будет дополнительно распределена на следующем заседании комитета в понедельник 24 июня.

Планируется, что Госдума рассмотрит поправки к бюджету во втором чтении на заседании 25 июня. Согласно принятым во второму чтению поправкам, взнос в уставный капитал АО "Российская венчурная компания" на финансовое обеспечение инновационных проектов в области фармацевтической и медицинской промышленности составит 1,5 млрд рублей. На дотации (гранты) бюджетам субъектов РФ за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти будет выделено 30 млрд рублей. Субсидии на поддержку программ развития футбола в Крыму составят 11 млн рублей. Субсидии на обустройство воинских захоронений в рамках межбюджетных трансфертов составят 338,9 млн рублей.

Публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" получит 2 млрд рублей из бюджета 2019 года. Эти деньги пойдут на финансирование поручительств по кредитным договорам на строительство объектов недвижимости или предоставление кредитов в целях рефинансирования застройщиков. "Это 2 млрд рублей на Фонд защиты прав граждан - участков долевого строительства в целях обеспечения выдачи поручительств для тех застройщиков, по кредитам тех застройщиков, которые переходят на эскроу-счета", - сказала первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.

Также правительство получит право принять в 2019 году в казну от АСВ передаваемые нежилые помещения - имущество Росэнергобанка, эта операция должна уменьшить сумму имущественного взноса РФ в госкорпорацию на сумму до 229,5 млн рублей. "В связи с тем что АСВ не смогло реализовать имущество Росэнергобанка по Старопанскому переулку, правительство просит разрешить Государственную Думу это имущество принять в казну в счет взноса агентства", - указала Нестеренко, подчеркнув, что "прошли все конкурсы, все процедуры соблюдены", однако у этого имущества не нашлось покупателей.

Депутаты также уточнили редакцию нормы, которая предписывает распределять межбюджетные трансферты до 1 апреля - для 2019 года, если это связано с уточнением бюджета, это будет возможно делать и позже.

Согласно поправке Макарова, предлагается выделить 3 млрд рублей на субсидии производителям сельскохозяйственной техники. "Я напомню, что в мае у нас было принято решение о выделении на те же цели 3 млрд рублей из резервного фонда правительства", - сказал депутат, подчеркнув, что с учетом этой поправки всего на эти цели будут выделено 14 млрд рублей. Источник распределяемых средств - резерв недоиспользованных средств Минсельхоза, пояснил Макаров.

Комитет поддержал Минкульт

Как рассказал ТАСС член комитета Михаил Щапов (КПРФ), комитет одобрил также пакет из шести поправок, представленных Министерством культуры.

"Они касаются выделения средств на материально-техническую базу домов культуры в поселениях с числом жителей до 50 тысяч человек и театров в населенных пунктах до 300 тысяч человек, на модернизацию региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол, на создание центров культурного развития в городах с населением до 300 тысяч. Это тот случай, когда Минкульт предложил очень правильную стратегию поддержки отрасли культуры в небольших населенных пунктах. Практика показала, что без помощи такие учреждения не выживают, а их отсутствие резко ухудшает социальное самочувствие граждан. Общий объем определенных средств - почти 8 млрд рублей, из которых большая часть зарезервирована на 2020 год", - отметил депутат.

В то же время комитет отклонил ряд поправок депутатов от КПРФ - они касались, в частности, выделения дополнительно 15 млрд рублей на создание новых мест в школах, дополнительных 10 млрд рублей на закупку лекарственных препаратов для лечения в амбулаторных условиях, а также дополнительных 15 млрд рублей на предоставление жилья детям-сиротам.