Меры поддержки по повышению плодородия почв начнут работать к 2020 году

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Затраты аграриев на мероприятия по повышению плодородия почв будут на 30% компенсироваться госсредствами к 2020 году. Об этом в ходе форума "День ярославского поля" в Ярославской области сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

"К 2020 году начнут работать меры господдержки в виде возмещения затрат по повышению плодородия почв. Затраты, которые аграрии несут, выполняя эти работы, будут на 30% компенсированы", - сказал Хатуов.

Он уточнил, что речь идет о раскислении почвы и других видах работ. "То есть затраты, которые они [аграрии] несут, выполняя эти работы будут на 30% компенсированы", - пояснил Хатуов. По его словам, Минсельхоз России также подготовил меру поддержки в виде возмещения затрат по вводу земель в сельхозоборот. "70% затрат будет получать тот, кто вводит земли в оборот", - добавил Хатуов.

В пятницу в Ростовском районе Ярославской области проходит межрегиональная аграрная выставка-форум "День ярославского поля". В мероприятии принимают участие представители сельскохозяйственных предприятий, представители разных уровней власти, общественности.

По данным правительства Ярославской области, в 2018 году в регионе было произведено сельхозпродукции почти на 33 млрд рублей. Индекс сельскохозяйственного производства составил 104,9%, по итогам первого квартала 2019 года данный показатель составляет 106,1%.