Совет ЕЭК одобрил проект сближения ставок акцизов на алкоголь и табак

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил соглашение о ведении единой налоговой политики в области акцизов на табак и алкоголь на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в сообщении ЕЭК по итогам заседания совета, которое прошло в пятницу в Минске.

Соглашениями на 2024 год устанавливается индикативная ставка на сигареты в размере €35 за 1 тыс. штук и на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% (в Беларуси - 7% и более) - €9 за один литр 100-процентного этилового спирта из пищевого сырья, содержащегося в готовой продукции. Фактические ставки акцизов, действующие в странах, могут отклоняться в 2024 году от индикативной в пределах диапазонов, установленных соглашением.

В соглашении также зафиксировано, что государства - члены ЕАЭС на профильной площадке комиссии будут вырабатывать единую индикативную ставку один раз в пять лет, которая будет утверждаться советом комиссии.

По информации ЕЭК, соглашения будут направлены на внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания странами.

Заседание Совета ЕЭК прошло с участием заместителей глав правительств стран Евразийского экономического союза и председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна.