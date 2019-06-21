Силуанов: РФ и Белоруссия еще ведут дискуссии об интеграции в ТЭК, таможне, налогах

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. России и Белоруссии для дальнейшей интеграции нужно дополнительно рассмотреть вопросы ТЭК, налогов и таможенного взаимодействия, которые пока остаются дискуссионными. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Есть несколько категорий вопросов, более или менее согласованных, по которым нет возражений. Есть вопросы, по которым есть дискуссии определенные, включая в том числе вопросы ТЭК, интеграции информационных систем, в области таможни, налоговой, и так далее", - сообщил Силуанов, отвечая на вопрос о том, как прошли переговоры с Белоруссией по вопросам дальнейшей интеграции.

Первый вице-премьер пояснил, что эти вопросы требуют дополнительного обсуждения и рассмотрения на самом высоком уровне.

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Ее российскую часть возглавил глава МЭР Максим Орешкин, белорусскую - его коллега Дмитрий Крутой.