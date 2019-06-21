Компании Англии и США приступили к совместной разработке цинковых гибридных аккумуляторов

ТАСС, 21 июня. Несколько компаний из США и Великобритании объединились для сотрудничества при разработке новаторской технологии гибридных аккумуляторов. Об этом сообщает издание Power Engineering International.

Цель нового проекта - создать конкурентоспособную и при этом менее ресурсозатратную технологию изготовления батарей для коммерческого и промышленного использования. Предложенный прототип из цинка обладает высоким показателем удельной энергии, что обеспечивает большую гибкость в периоды пиковых нагрузок, а также является более долговечным и безопасным.

Лидер проекта, американская компания Eos Energy Storage, разрабатывает цинковые гибридные батареи и внедряет их в США, Индии и Южной Америке уже более 10 лет. Компания работает совместно с двумя британскими фирмами - Bryt Energy предоставит программное обеспечение, а Connected Energy адаптирует свою технологию управления питанием и обеспечит соответствие требованиям сертификации ЕС.

Разработка нового аккумулятора является одним из компонентов реализации стратегии по декарбонизации энергосистемы Великобритании. Пилотный проект будет направлен в университеты для исследовательских целей, а затем представлен для коммерческого и промышленного использования в 2020 году.

