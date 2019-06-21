Единороссы попросили членов партии следить за ходом ФЦП в Севастополе на рабочих местах

ЯЛТА /Республика Крым/, 21 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" попросила членов партии в Севастополе контролировать исполнение федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова в тех сферах, где они работают, сообщил ТАСС секретарь севастопольского отделения "Единой России" Дмитрий Саблин в пятницу после заседания межрегионального координационного совета партии.

Ранее в пресс-службе дирекции по управлению ФЦП сообщали, что исполнение федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова в части, касающейся Севастополя, в 2018 году было на уровне около 61%. Севастопольское отделение партии "Единая Россия" предлагало городскому правительству совместно разработать план для реализации ФЦП и опубликовать его, чтобы горожане могли контролировать работу властей; депутаты Заксобрания выражали готовность присоединиться к этой работе.

"В том, что касается ФЦП, мы стараемся контролировать каждое направление через своих партийцев. У нас есть проект по строительству нового здания для инфекционной больницы - и мы контролируем это направление через главврача Ингу Матяж (член президиума регионального политсовета партии, региональный координатор проекта "Здоровое будущее" - прим. ТАСС). Таким образом, мы понимаем, что происходит [по направлениям ФЦП], понимаем проблемы, пытаемся влиять, чтобы максимально решать вопросы", - рассказал Саблин.

Он уточнил, что главная цель партийного контроля - следить, чтобы средства ФЦП расходовались эффективно, а ее пункты исполнялись в срок и "то, что необходимо людям, они получили".

О программе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 4 февраля сообщил об утверждении госпрограммы развития Крыма и Севастополя, в которую вошла и действующая федеральная целевая программа. Всего в 2019-2022 годах регионы получат почти 310 млрд рублей. ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру регионов. В 2015 году куратором программы стало Минэкономразвития РФ.

Для реализации задач программы создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт Симферополя, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида" (строительство продолжается).

По данным замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова, власти обсуждают продление сроков реализации ФЦП до 2025 года и увеличение ее финансирования на 200 млрд рублей. В нее планируется включить строительство восточного и юго-восточного объезда Симферополя, мостового перехода через Севастопольскую бухту, а также реконструкцию трассы на южном берегу Крыма.