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Источник: Козак в ближайшее время посетит Молдавию

Собеседник агентства также сообщил, что ожидается визит в Россию спикера молдавского парламента

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак в качестве спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией в ближайшее время посетит эту страну. Об этом сказал в пятницу источник в российской делегации, участвующий в переговорах в Минске.

"В ближайшее время будет поездка Дмитрия Николаевича Козака в Молдавию. Ожидается визит в Россию спикера молдавского парламента. Так что у нас очень интенсивные контакты, что говорит о новой динамике отношений", - отметил он.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичРоссия
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