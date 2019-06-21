Источник: Козак в ближайшее время посетит Молдавию

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак в качестве спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией в ближайшее время посетит эту страну. Об этом сказал в пятницу источник в российской делегации, участвующий в переговорах в Минске.

"В ближайшее время будет поездка Дмитрия Николаевича Козака в Молдавию. Ожидается визит в Россию спикера молдавского парламента. Так что у нас очень интенсивные контакты, что говорит о новой динамике отношений", - отметил он.