"Укрэнерго" допускает аварийное отключение света из-за нагрузки на энергосистему

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Компания - оператор энергосистемы Украины "Укрэнерго" предупредила население о риске отключения света из-за большой нагрузки на энергосистему, вызванной погодными условиями.

"В энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии, - говорится в сообщении компании в Facebook в пятницу. - "Укрэнерго" может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы".

Отмечается, что причиной этого стали зафиксированные на Украине рекордные показатели температуры воздуха. Для работы энергосистемы в таких погодных условиях необходимы соответствующие резервные мощности, которые у "Укрэнерго" отсутствуют. "В текущих условиях энергосистема Украины работает с отсутствующими нормативными резервами мощности на энергоблоках ТЭС генерирующих компаний", - говорится в сообщении.

"Укрэнерго" обратилась в Совет национальной безопасности и обороны Украины и ожидает оперативных решений.