На конференции в ФАО выберут нового гендиректора организации

РИМ, 22 июня. /ТАСС/. Очередная сессия Конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), в ходе которой будет избран новый глава организации, начинается в субботу в римской штаб-квартире ФАО. Голосование представителей стран-членов ФАО состоится в воскресенье, а сама сессия продлится неделю - до 29 июня, указывается в сообщении для прессы.

На должность генерального директора, который избирается на четырехлетний срок и потом может переизбираться еще на один срок, претендуют три кандидата: Давид Кирвалидзе (Грузия), Цюй Дунъюй (Китай), Катрин Жеслен-Ланеель (Франция). Первоначально свои кандидатуры выдвигали также Меди Мунги (Камерун) и Рамеша Чанда (Индия), однако оба ранее объявили о выходе из гонки. Сессия Конференции, на которой российскую делегацию, как ожидается, возглавит заместитель председателя правительства РФ по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев, откроется выступлением трех кандидатов.

Предполагается, что основная борьба развернется между Жеслен-Ланеель и Дунъюй, который неофициально считается фаворитом. Для избрания необходимо набрать простое большинство голосов членов Конференции, высшего руководящего органа ФАО, в которую входят 194 государства. Эксперты считают, что выборы пройдут в два тура.

Повестка дня сессии

Повестка дня 41-й сессии Конференции не ограничивается избранием нового гендира, который сменит на этом посту бразильца Жозе Грациану да Силву. Как журналистам пояснил постоянный представитель РФ при ФАО и других международных организациях со сходными функциями в Риме Виктор Васильев, повестка дня весьма насыщена. "Участникам Конференции предстоит доработать и утвердить бюджет, программу работы и другие стратегические документы ФАО, которые будут определять параметры ее деятельности на ближайшие два года. На утверждение сессии представлены 10 проектов резолюций, в том числе по использованию устойчивых подходов в сельском хозяйстве, противодействию устойчивости к противомикробным препаратам и другим важным темам в этой области, подготовленные с участием российских экспертов", - говорится в его сообщении.

Основная тема нынешней Конференции - взаимосвязь миграции, сельского хозяйства и развития сельских районов. 24 июня запланировано выступление Гордеева, уточнили в постпредстве. 28 июня состоятся выборы в состав Совета ФАО, который по итогам Конференции обновится на треть. Кандидатуры новых членов Совета традиционно согласуются в рамках региональных групп ФАО по географическим квотам. По итогам работы Конференции должен быть утвержден ее итоговый доклад.

Россия в 2006 году стала полноправным членом ФАО, одной из старейших международных организаций, основанной в 1945 году. С момента основания ФАО СССР сохранял в этой организации статус наблюдателя. Русский - один из шести официальных языков ФАО. В Москве работает один из региональных офисов ФАО по связям, который занимается проектами по развитию сельского хозяйства на всей территории бывшего Советского Союза. Россия сейчас является одним из активных членов организации и делает большой вклад в реализацию многих ее проектов, выступая партнером.