Хайнань с января по май увеличил экспорт на 53%

ХАЙКОУ /Китай/, 22 июня. /ТАСС/. Остров Хайнань на юге Китая с января по май включительно увеличил в годовом исчислении экспорт товаров и услуг на 53%, до 13,71 млрд юаней ($1,99 млрд по текущему курсу). Как сообщило таможенное управление города Хайкоу, такой динамичный рост был в основном обеспечен за счет продажи нефтепродуктов.

"Основная часть экспорта приходится на нефтепродукты, что главным образом объясняется довольно ослабленным внутренним спросом на эти энергоносители, в итоге их экспорт демонстрирует такое заметное увеличение", - объяснила глава статистического подразделения местной таможни Цзюй Чуньмэй.

По ее словам, огромный стимул росту товарооборота Хайнаня придает все более интенсивное сотрудничество в энергетике в рамках инициативы "Один пояс - один путь", в реализации которой активно участвует и Россия. Эксперт отметила, что остров постоянно ищет новые возможности для наращивания масштабных объемов торговли с внешним миром, в связи с чем ведется работа по оптимизации условий развития бизнеса с другими странами.

Согласно официальной статистике, с января по май товарооборот Хайнаня с иностранными партнерами составил 38,39 млрд юаней ($5,57 млрд) - на 45,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика увеличения импорта острова, интенсивно продвигающего свободную торговлю, как и в случае с экспортом, с января по май достигла 41,7%, в стоимостном выражении он составил 24,68 млрд юаней ($3,58 млрд). С международными рынками напрямую взаимодействуют уже 14 административно-территориальных единиц Хайнаня - как крупные населенные пункты, так и сельские уезды. По масштабам внешней торговли в регионе на первом месте находятся города Даньчжоу, Хайкоу и Санья.