В Сеуле представили беспилотные автомобили с технологией связи 5G

СЕУЛ, 22 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Мэрия Сеула продемонстрировала в субботу беспилотные автомобили, использующие технологию связи пятого поколения (5G), передает с места событий корреспондент ТАСС.

Власти города провели в сеульском районе Санам - самом продвинутом в технологическом плане - "Фестиваль беспилотных авто", на котором совместно с Министерством государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Республики Корея представили автономный транспорт, который впервые сможет осуществлять обмен данными с дорожной инфраструктурой при помощи мобильной сети пятого поколения. Всего на тестовой площадке было представлено семь беспилотных машин: четыре городских автобуса и три легковых автомобиля.

Мэр Сеула Пак Вон Сун, известный как большой сторонник технического прогресса, подал всем пример, лично прокатившись в качестве пассажира сначала на беспилотном автобусе, а затем на внедорожнике. После этого автобус стал перевозить многочисленных журналистов. Впрочем, на время презентации максимальная дальность поездки на инновационном транспорте составляла не более 1 км. Для обеспечения безопасности пассажиров было ограничено движение на шести из восьми полос трассы, на которой проходила презентация новой технологии, а за рулем беспилотного автобуса на всякий случай сидел настоящий водитель.

В масштабной презентации помимо сеульского мэра приняли участие министр транспорта Ким Хён Ми, представители телекоммуникационных компаний SK Telecom и KT, корпорации Samsung Electronics, а также студенты и преподаватели ведущих университетов Южной Кореи. Организаторы мероприятия утверждают, что благодаря сверхскоростному подключению на базе стандарта связи пятого поколения вся информация о ситуации на дороге мгновенно передается на компьютер беспилотного автомобиля. Бортовая система самостоятельно анализирует дорожную обстановку и корректирует параметры движения так, чтобы избежать задержек, пробок, аварий и нештатных ситуаций.

Как сообщила корреспонденту ТАСС представитель мэрии Чхве Ын Чон, в будущем после внедрения беспилотного транспорта в Сеуле власти приступят к развертыванию полномасштабной сети для таких технологий на территории всей страны. По ее словам, микроавтобусы без водителя начнут в тестовом режиме курсировать по району Санам уже в июле этого года, а осенью начнутся испытания рейсовых автобусов, способных перевозить до 45 пассажиров.

С момента начала коммерческой эксплуатации сети 5G в апреле текущего года в Южной Корее ей уже пользуются более миллиона абонентов. Мобильная связь на базе нового стандарта обеспечивает высокую скорость обмена данными, которая достигает 25 Гб/с. Такие показатели необходимы для обработки сложных массивов данных, в том числе при разработке беспилотных транспортных средств.