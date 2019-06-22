Кабмин одобрил законопроект о расширении срока планирования закупок у субъектов МСП

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российское правительство одобрило законопроект о расширении срока планирования закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с одного года до трех лет. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Законопроект предполагает расширение срока планирования закупок у субъектов МСП до трех лет, что позволит малому бизнесу оценить долгосрочные потребности компании - инициатора закупок и заблаговременно принять решение об участии в них.