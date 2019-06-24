Курс доллара снизился до 62,98 рубля

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля.

Курс евро снизился на 2 копейки и достиг 71,63 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,14%, до уровня в 2764,97 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,53% и составил 1382,24 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.