Новак: доля углеводородов в мировом энергобалансе может к 2040 году снизиться на 15%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Доля углеводородов в мировом энергобалансе может к 2040 году снизиться с нынешних 87% до 72-75%. Об этом министр энергетики России Александр Новак сообщил в ходе форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета.

"Сегодня нефть, газ, уголь составляют 87 процентов в энергобалансе. К 2040 году, по моему мнению, эта доля может снизиться до 72-75%, уступая частично долю рынка в энергобалансе новым источникам - солнцу, ветру", - сказал он.

Новак подчеркнул, что несмотря на изменение мирового энергобаланса, спрос на углеводороды будет сохраняться за счет общего роста потребления энергоресурсов.

С главой Минэнерго РФ согласился министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев. По его словам, спрос на энергоресурсы будет расти до 2029-2030 годов и достигнет пика, а дальше будет сохраняться на стабильном высоком уровне. Он также заметил, что роль возобновляемой энергии также будет увеличиваться.