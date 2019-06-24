Mail.ru Group и "Вымпелком" решили проблему с доступом абонентов к сервисам

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Компании Mail.ru Group и "Вымпелком" (бренд "Билайн") восстановили сотрудничество после возникновения разногласий по ситуации со снижением скорости подключения абонентов оператора к сервисам группы. Об этом ТАСС заявили в пресс-службах компаний.

"Партнерские отношения между Mail.ru Group и "Билайн" восстановлены. Нам удалось найти компромисс по всем спорным вопросам. Условия сотрудничества раскрывать не готовы", - отметили в пресс-службе Mail.ru Group.

В "Вымпелкоме" подтвердили, что компании пришли к консенсусу, однако детали договоренностей также раскрывать не стали. "Детали нашего соглашения мы не раскрываем. У обеих компаний много точек взаимодействия на различных бизнес-направлениях. Нам удалось найти взаимоприемлемое решение", - пояснили в пресс-службе оператора.

Как отмечается на официальной странице компании в Facebook, "доступ абонентов к сервисам Mail.ru Group открыт в полном объеме".

О конфликте

В середине июня "Вымпелком" зафиксировал снижение скорости подключения своих абонентов к сервисам Mail.ru Group ("ВКонтакте", "Одноклассники", "Юла", Delivery Club и другим), отметив, что снижение скорости произошло вследствие отключения прямых каналов движения трафика между оператором и компанией. При этом в Mail.ru Group подтвердили ТАСС, что компания приостановила обслуживание специального выделенного прямого канала с "Билайном", но не уточнила, могло ли это привести к снижению скорости доступа к сервисам Mail.ru Group.

По информации "Вымпелкома", 10 июня "Mail.ru Group в одностороннем порядке отключил упрощенную маршрутизацию - прямые каналы движения трафика между оператором и социальной сетью", в результате вместо прямой отдачи трафика он отправляется в Европу. Со своей стороны, в Mail.ru Group заявили ТАСС, что приостановка обслуживания специального выделенного прямого канала связи с "Билайном" произошла в результате того, что стороны не пришли к консенсусу по поводу цены за услуги смс для пользователей сервисов группы.

После этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что готовит запросы к компаниям "Вымпелком" и Mail.ru Group для разъяснения ситуации.