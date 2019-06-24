ВТБ в январе - мае увеличил выдачу потребительских кредитов наличными на 29%

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ в январе - мае 2019 года увеличил выдачу потребительских кредитов наличными на 29% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. За пять месяцев банк выдал 575 тыс. кредитов наличными на 378,5 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

При этом с начала года портфель кредитов наличными ВТБ увеличился на 11% и по состоянию на 1 июня превысил 1,31 трлн рублей.

По словам вице-президента, начальника управления кредитных продуктов ВТБ Дмитрия Полякова, "в этом году кредиты наличными уверенно сохраняют лидерство на российском розничном рынке". Помимо этого, Поляков отметил, что существенно вырос спрос на программу рефинансирования. Так, за январь - май ВТБ рефинансировал вдвое больше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее ВТБ сообщал, что совокупный кредитный портфель банка на 31 марта сократился на 1,2%, до 11,29 трлн рублей.