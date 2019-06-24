Белорусский оператор "Дружбы" сообщил, что очистка нефтепровода займет восемь месяцев

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Очистка экспортного нефтепровода "Дружба" займет минимум восемь месяцев, только после он сможет выйти на привычную мощность, сообщил главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго в интервью журналу "Вестник Белнефтехима".

"Даже по оценкам российских экспертов, для очистки трубопроводов ПАО "Транснефть" потребуется минимум восемь месяцев. Только после этого система "Дружба" сможет выйти на привычную мощность", - сказал он.

В ближайший год "нефтепровод будет работать вполсилы", добавил Вериго.

По его словам, "Гомельтранснефть Дружба" после инцидента с поставками загрязненной нефти из РФ усовершенствует подходы к безопасности транспортировки сырья.

"В целом подходы к безопасности остаются прежними, мы просто их совершенствуем, чтобы повысить оперативность реагирования на внештатные обстоятельства, - пояснил он. - Мы должны создать новый уровень безопасности, при котором ситуации, подобные апрельской, будут исключены принципиально".

Вериго напомнил, что 19 апреля, после обнаружения партии нефти с измененными характеристиками, Минск уведомил Москву и остальных партнеров. "Но Россия не остановила перекачку нефти, европейские операторы тоже не сразу оценили масштаб наступающей трагедии и возможные последствия. То есть система информирования была отработана четко, а система реагирования дала сбой", - рассказал он.

Это негативно сказалось на оборудовании нефтеперерабатывающих заводов и привело к длительному простою трубопроводной системы.

"Случай беспрецедентный, экономикам ряда государств нанесен колоссальный ущерб", - подчеркнул Вериго. По его мнению, впредь действия оператора в таких случаях должны быть простыми и понятными - остановка транспортировки. "Это вопрос безопасности всей транснациональной системы. Прокачка загрязненной нефти продолжалась в течение пяти дней, а вытеснять ее мы будем на протяжении двух месяцев, поскольку максимальная скорость обратного потока вчетверо ниже привычной", - отметил он.