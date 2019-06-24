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Rambler Group планирует выйти на IPO в ближайшие 2-3 года

Как ранее сообщал гендиректор компании, размещение акций будет возможно, когда оценка капитализации компании достигнет $500 млн

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Rambler Group планирует в ближайшие 2-3 года выйти на IPO (первичное размещение акций на бирже). Об этом ТАСС сообщил директор по связям со СМИ и внешним коммуникациям Rambler Group Александр Дмитриев, не уточнив, о какой бирже может идти речь.

"Да, действительно, мы подтверждаем планы компании по выходу на IPO в ближайшие два-три года", - сказал он, не уточнив подробностей.

О планах компании выйти на IPO ранее сообщал РБК со ссылкой на гендиректора Rambler Group Рафаэля Абрамяна. По его словам, размещение акций будет возможно, когда оценка капитализации компании достигнет $500 млн, что будет возможным примерно через три года.

Ранее сообщалось, что Сбербанк и Rambler Group подписали юридически обязывающие документы, в рамках которых банк инвестирует в развитие компании, а также получит 46,5% ее акций. Закрытие сделки ожидается после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий в III квартале 2019 года. При этом текущие акционеры Rambler Group в рамках сделки не получат денежной выгоды, а участие Сбербанка будет выражаться в инвестициях в капитал компании.

В конце мая глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что банк планирует закрыть сделку с Rambler Group, предусматривающую получение 46,5% акций компании, в течение ближайших трех месяцев.

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