Госдума может 25 июня обсудить сохранение сокращенного рабочего дня для женщин на селе

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Госдума может во вторник в первом чтении рассмотреть законопроект о закреплении сокращенного рабочего дня для женщин, работающих в сельской местности, несмотря на замечания со стороны Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом журналистам в понедельник сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев по итогам заседания президиума фракции.

"Хочу напомнить, что это действующая норма. Она была принята еще Верховным Советом РСФСР, но сейчас, когда производится правка законодательства, убираются старые нормы, возникла угроза, что эта норма не будет отражена в Трудовом кодексе", - пояснил Исаев, напомнив, что ранее с этим вопросом к спикеру палаты Вячеславу Володину обратился профсоюз работников агропромышленного комплекса. "Завтра мы предполагаем принять ее в первом чтении", - добавил депутат.

Исаев при этом заметил, что уже "поступили возражения со стороны работодателей, подписанные [главой РСПП] Александром Николаевичем Шохиным". "Он ссылается на то что, это может создать проблемы для железнодорожного транспорта. Поскольку значительное количество женщин, работающих на железнодорожных переездах, проживает на селе", - сказал первый замглавы думских единороссов.

По мнению фракции, как сказал депутат, "препятствий для принятия закона в первом чтении нет". "Ко второму чтению мы готовы провести консультации", - резюмировал Исаев.