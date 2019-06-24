"Почта России" планирует выйти на рынок доставки товаров повседневного спроса в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. "Почта России" в 2020 году планирует запустить сервис по приему заказов и доставке товаров повседневного пользования, в частности, продуктов питания в партнерстве с крупными сетевыми ритейлерами. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле "Почты России" Михаил Волков в рамках Форума Ассоциации назначенных почтовых операторов Европы PostEurop в Санкт-Петербурге.

"Мы уже работаем над этим проектом. "Почта России" обладает развитой сетью курьерской доставки, в штате предприятия более 100 тыс. почтальонов, что является нашим исключительным преимуществом на рынке. Запуск сервиса потребует усовершенствования IT-системы компании для оперативного взаимодействия с торговыми сетями", - рассказал Волков.

"Почта России" ведет переговоры о сотрудничестве с крупнейшими сетевыми игроками розничного рынка. "Мы видим большие перспективы роста в продуктовом сегменте. Клиент сможет оперативно заказать товары с доставкой на дом, либо забрать их самостоятельно в ближайшем почтовом отделении", - отметил Волков.

Форум Ассоциации назначенных почтовых операторов Европы PostEurop проходит 24-25 июня впервые в Санкт-Петербурге. Мероприятие посетили около 140 специалистов из 46 стран мира. Ассоциация PostEurop, созданная в 1993 году, объединяет 49 национальных почтовых операторов с совокупным штатом 2,1 млн человек.