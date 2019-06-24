В Минфине пообещали ежегодные гранты в 50 млрд рублей на реализацию нацпроектов в регионах

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Гранты регионам на реализацию национальных проектов в объеме 50 млрд рублей будут выделяться ежегодно до 2024 года. Первые гранты будут распределены в декабре 2019 года по результатам первого года работы над проектами, сообщил в интервью ТАСС первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин.

"Методика распределения сейчас обсуждается, но по предварительной договоренности с коллегами, в том числе с губернаторами, критерии для получения грантов будут базироваться на 15 основных показателях оценки эффективности, которые закреплены в указе президента. Поддержка будет ежегодная. Также мы определились, что объем в 50 млрд рублей будет распространяться и на последующие годы - это очень важно", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 7 мая 2018 года подписал указ о национальных целях развития страны до 2024 года, в соответствии с которым и были разработаны 12 национальных проектов. На их реализацию планируется направить в общей сложности 25,7 трлн рублей.

Нацпроекты посвящены таким направлениям, как демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.