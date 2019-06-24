"Ингосстрах" в мае стал новым лидером рынка ОСАГО

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Компания "Ингосстрах" по итогам мая стала крупнейшей по числу проданных полисов и размеру собранных премий, свидетельствует статистика Российского союза автостраховщиков (РСА). При этом по итогам января-мая 2019 года лидером по обоим показателям остается "АльфаСтрахование".

Также в мае в топ-10 рынка ОСАГО появился новый участник - компания "Тинькофф страхование", которая увеличила свою долю в 10-15 раз.

По итогам прошлого месяца "Ингосстрах" переместился на 1-е место (годом ранее был на 6-м месте) на рынке ОСАГО, заняв 13,5% рынка (7,6% годом ранее) по числу заключенных договоров (479,2 тыс.). По объему собранных премий доля "Ингосстраха" составила 14,5% (годом ранее - 8,6%), что соответствует 2,658 млрд рублей сборов. "Ингосстрах" снизил среднюю премию в мае на 12% - до 5 547 рублей.

На 2-м месте - "АльфаСтрахование" с долей 12,5% по договорам и 13,3% по объему сборов (годом ранее - 15,1% и 16% соответственно). При этом по итогам января-мая лидером остается "АльфаСтрахование" с долей 13,8% по договорам и 14,6% по объему сборов (у "Ингосстраха" - 12,5% и 13,7% соответственно).

Компания "Тинькофф страхование" в мае увеличила свою долю рынка ОСАГО в 15,5 раза по договорам и в 10,6 раза по сборам и переместилась на 9-е место с 38-го годом ранее. Доля рынка "Тинькофф страхования" по договорам достигла 3,1%, по премиям - 3,2% (годом ранее - 0,2% и 0,3% соответственно). У компании существенно - почти на 24% - снизилась средняя премия по ОСАГО - до 5 394 с 7 096 рублей. По итогам января-мая компания не попала в топ-10, оказавшись на 16-м месте (с долей рынка 1,4% по договорам и 1,5% по премиям).

На третьем месте в мае оказалась "РЕСО-Гарантия" с долей 11,5% по договорам и 14,2% по сборам (годом ранее - 12,2% и 15% соответственно). Четвертое место занял "Росгосстрах" с долей 10,6% по продажам и 8,8% по сборам (годом ранее - 9,9% и 8,7%).

Среди топ-10 страховщиков ОСАГО в мае самая низкая премия у компании "НСГ-Росэнерго" (3 908 рублей, на 24,5% ниже среднерыночной), самая высокая - у "РЕСО-Гарантии" (6 381 рублей, на 23% выше среднерыночной). Средняя премия по ОСАГО в мае снизилась на 6,7% - до 5 178 рублей.