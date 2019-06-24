{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ работает над возможностью отплаты услуг ЖКХ через Систему быстрых платежей

Среди задач регулятор назвал подключение к СБП системно значимых банков и своевременный запуск сервиса C2B-переводов

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Банк России начал проработку возможности оплаты услуг ЖКХ через сервис C2B-переводов в рамка Системы быстрых платежей. Об этом сообщила ТАСС директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

"Сейчас задача - с принятием закона подключить системно значимые банки и обеспечить подключение всех остальных банков. Их достаточно большое количество. И своевременно запустить то, что из утвержденных планов - это C2B, как дополнительный альтернативный канал этих расчетов. Мы уже начали обсуждение и проработку вопроса, как через Систему быстрых платежей осуществлять оплату услуг ЖКХ", - сказала она.

Ранее гендиректор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев сообщал ТАСС, что СБП может быть максимально быстро интегрирована во все существующие государственные сервисы и может использоваться для отплаты штрафов, услуг ЖКХ и других сервисов.

О системе

Банк России с конца февраля запустил СБП, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Следующим этапом развития системы будет запуск во второй половине 2019 года платежей в пользу юридических лиц с помощью QR-кода при оплате товаров и услуг.

Теги
Россия
Лавров: очередные переговоры о создании ЗСТ между Египтом и ЕАЭС пройдут в июле
Первый раунд состоялся в январе
Читать полностью