ВЭБ-лизинг за год профинансирует пятилетнюю программу освещения дорог в Ивановской области

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Структура Внешэкономбанка - "ВЭБ-Лизинг" - в течение года профинансирует проект создания искусственного освещения на региональных автодорогах Ивановской области, который изначально планировали реализовать за пять лет. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

Соответствующее соглашение между губернатором Станиславом Воскресенским и заместителем председателя ВЭБ.РФ, генеральным директором АО "ВЭБ-лизинг" Артемом Довлатовым было подписано в понедельник в рамках рабочей поездки в регион команды институтов развития России во главе с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

"Мы выявили в этом году в ходе специального исследования наиболее опасные участки дорог с точки зрения аварийности, протяженность таких участков у нас 268,9 км. Запланировали на этих участках установить освещение, барьеры, знаки. Но эта программа длилась бы пять лет, учитывая, что нам требуются значительные средства. С ВЭБ.РФ мы договорились таким образом работать, что эта программа будет реализована вместо пяти лет за год", - цитирует губернатора пресс-служба регионального правительства.

По данным пресс-службы, еще одним совместным проектом сторон, который поможет повысить безопасность на дорогах Ивановской области, станет программа модернизации городского общественного транспорта.

"У нас есть такие компетенции, мы понимаем, как это делать вместе с РЖД и с теми, кто поставляет подвижной состав. Мы сейчас начали несколько таких пилотных проектов, хотим, чтобы в Ивановской области этот проект тоже пошел. Это очень влияет и на безопасность", - сказал Шувалов.

Объемы финансирования обоих проектов не раскрываются.

Ранее в регионе был проведен анализ дорог, который помог выявить 36 аварийно-опасных участков на 10 трассах региона. По данным властей, наибольшее количество аварий в 2018 году произошло на дороге Ростов - Иваново - Нижний Новгород, здесь зарегистрированы 12 аварийно-опасных участков общей протяженностью 62 км.

В 2019 году из регионального бюджета на повышение безопасности дорожного движения было направлено свыше 460 млн рублей. На эти средства планировалось отремонтировать не менее 30 км линий искусственного освещения, установить 5 км тросовых ограждений и три светофора, обустроить более 3 км тротуаров, на двух перекрестках построить разгонные полосы, модернизировать 15 пешеходных переходов. В дальнейшем аналогичную программу рассчитывают реализовывать на сети муниципальных дорог Ивановской области.