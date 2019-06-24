Национальное агентство вина Грузии прокомментировало сообщения об усилении контроля в РФ

ТБИЛИСИ, 24 июня. /ТАСС/. Национальное агентство вина Грузии всегда следит за выпускаемой продукцией, нет никаких оснований для того, чтобы качество грузинской экспортной продукции ставить под вопрос. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства.

"Контроль качества в Национальном агентстве вина является одним из главнейших приоритетов, и в этом направлении работа в последний период усилена. Важно, чтобы десятки миллионов бутылок вина, произведенных в Грузии, удовлетворяли стандартам. Думаем, что нет никакого объективного основания для того, чтобы качество грузинской экспортной продукции ставить под вопрос", - сказано в заявлении.

По данным агентства, в первом квартале текущего года специальная дегустационная комиссия проверила более 2 тыс. образцов вина, 196 из которых дала отрицательную оценку. С января по май Грузия экспортировала более 33,6 млн бутылок вина, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. В Россию было экспортировано более 21 млн бутылок вина, что на 5% больше по сравнению с прошлогодними показателями.

Роспотребнадзор ранее сообщил об усилении контроля за качеством алкогольной продукции из Грузии, ввозимой на территорию России. В ведомстве отметили, что регулярный контроль "в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции".