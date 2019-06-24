Центробанк ожидает ускорения роста ВВП России в III квартале до 0,8-1,3%

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Темпы роста ВВП России в III квартале 2019 года, по мере реализации национальных проектов, могут ускориться до 0,8-1,3%, прогнозирует Банк России.

"В III квартале, по мере реализации национальных проектов и увеличения государственных инвестиций, темп прироста ВВП ускорится до 0,8-1,3%", - говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

В середине июня ЦБ ухудшил прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1-1,5% с 1,2-1,7%, но допустил, что темпы могут ускориться по мере реализации нацпроектов в последующие годы.

Минэкономразвития ожидает роста ВВП России по итогам 2019 года на уровне 1,3%. В 2020 году, по оценке министерства, экономика РФ может вырасти на 2%.