Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,05-0,88%

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 0,05%, до 2762,65 пункта, индекс РТС увеличился на 0,88%, до 1387,06 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:16 мск снизился на 0,55%, до 62,68 рубля, курс евро уменьшился на 0,37%, до 71,39 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,5%, до $64,34 за баррель.

В понедельник российский фондовый рынок провел торги в узком диапазоне, на умеренно негативном внешнем фоне. Поводом могла послужить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже $65 за баррель, считает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. При этом динамику внешних фондовых площадок можно назвать нейтральной для наших акций, добавил он.

На этой неделе рынки "замерли" в преддверии саммита G20, итоги которого могут достаточно серьезно повлиять на динамику рынков и настроения инвесторов. Зварич отметил, что часть игроков в ближайшие сессии может взять паузу в принятии инвестиционных решений. Тем не менее, добавил он, техническая картина на графике индекса Мосбиржи говорит о возможности продолжения восходящего движения, а ближайшей поддержкой для рынка выступает отметка 2730 пунктов.

Финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека считает, что во вторник российский рынок может показать умеренно положительную динамику и при сохранении нефтяных котировок выше $65 за баррель движение индекса Мосбиржи сформируется в диапазоне 2760-2780 пунктов.

Во "Фридом Финанс" в свою очередь ожидают повышения российского фондового рынка во вторник и по итогам текущей недели. В инвестиционной компании прогнозируют диапазон цены нефти Brent к закрытию на вторник в районе $63,3-66,35 за баррель, для курса доллара США - в районе 61,85-63,20 рубля. В ПСБ в прогнозируют уровень ближайшей поддержки курса доллара в районе 62,5 рубля.