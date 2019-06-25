Порт Диксон в Красноярском крае откроют для иностранных судов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Порт Диксон в Красноярском крае откроют для захода иностранных судов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Цель принятых решений - увеличить грузопоток по Северному морскому пути, придать порту Диксон статус международного, создать новые перевалочные мощности", - говорится в сообщении.

В частности, планируется строительство угольного терминала для вывоза угля с месторождения в районе реки Лемберова. Также будет построен нефтеперегрузочный терминал для погрузки нефти, добываемой на Пайяхском и Северо-Пайяхском месторождениях. Кроме того, проект развития порта включает в себя создание терминала для перегрузки на морские суда угля, поступающего с Сырадасайского угольного месторождения.

В соответствии с майским указом президента РФ и соответствующим постановлением правительства, грузопоток по Северному морскому пути к 2025 году должен возрасти в 10 раз, до 80 млн т.

Главное направление развития Северного морского пути связано с обеспечением вывоза минерального сырья и напрямую зависит от реализации инвестиционных проектов по добыче минеральных ресурсов (Варандей, "Ямал СПГ", Диксон, Новый Порт, Дудинка, Норильск - в общей сложности 15 действующих и перспективных проектов, 11 из которых связаны с освоением нефти и газа, четыре - руд и угля).