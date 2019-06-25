"Транснефть" может выплатить дивиденды за 2018 год в размере 50% от прибыли по МСФО

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Транснефти" рекомендовал выплатить дивиденды за 2018 год в размере 10,7 тыс. рублей на акцию, что составляет 50% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за прошлый год. Об этом говорится в сообщении компании.

"Итого на выплату дивидендов по итогам 2018 года направить 77,611 млрд рублей", - говорится в сообщении. В том числе по обыкновенным акциям будет выплачено 60,964 млрд рублей (10,7 тыс. рублей на акцию), по привилегированным акциям - 16,646 млрд рублей (10,7 тыс. рублей на акцию).

В сообщении отмечается, что совет директоров "Транснефти" рассмотрел вопрос о размере, форме и порядке выплаты годовых дивидендов по всем типам акций и принял решение рекомендовать общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 10,7 тыс. рублей на акцию, что совокупно составляет 51,18% нормализованной консолидированной чистой прибыли компании в 2018 году.

Из чистой прибыли за 2018 год на дивиденды будет направлено 10,11 млрд рублей, из нераспределенной прибыли прошлых лет - 67,5 млрд рублей.

Список лиц, имеющих право на получение выплат, будет определен на 20-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров "Транснефти" решения о выплате дивидендов.

Дивиденды "Транснефти" за 2017 год составили 54,9 млрд рублей (около 30% чистой прибыли по МСФО). Размер дивиденда на одну привилегированную и обыкновенную акцию равнялся 7578,27 рубля.

Как сообщал ранее президент "Транснефти" Николай Токарев, компания ориентируется на то, что выплаты будут на уровне 50% от прибыли по МСФО. По его словам, компания не обращалась и не планирует обращаться с вопросом о снижении размера выплат из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба".

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак говорил, что эта ситуация может быть учтена при решении о выплате дивидендов за 2019 г.

В январе первый вице-президент компании Максим Гришанин отмечал, что в случае необходимости выплаты 50% от чистой прибыли в качестве дивидендов "Транснефть" будет вынуждена дополнительно сократить программу развития еще на 30-40 млрд рублей к уже запланированным к сокращению 120 млрд рублей. По его словам, в долгосрочной программе развития "Транснефть" исходит из дивидендов в 25% от чистой прибыли по МСФО. А сокращение объемов финансирования программы развития может привести "к существенным технологическим рискам", подчеркивал вице-президент компании.

Гришанин также призывал при принятии решения по дивидендам учитывать сбалансированность между уровнем долговой нагрузки и необходимым объемом инвестиционных средств. "Транснефть" неоднократно отмечала, что дивиденды должны быть учтены в тарифах компании на прокачку нефти.

О компании

Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО за 2018 год выросла по сравнению с показателем предыдущего года на 17,5%, до 225,41 млрд рублей. При этом прибыль, приходящаяся на акционеров, увеличилась на 16,9%, до 224,34 млрд рублей.

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. 100% голосующих акций компании находятся в федеральной собственности.