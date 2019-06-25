Программа по привлечению зарубежных стартапов запущена в "Сколково"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пилотная программа по привлечению высокотехнологичных зарубежных стартапов Softlanding in Skolkovo, которая поможет компаниям ознакомиться с возможностями и сервисами инновационного центра "Сколково", стартовала 25 июня и завершится 19 июля. Об этом во вторник сообщила пресс-служба фонда "Сколково".

"С 25 июня по 19 июля в Технопарке "Сколково" проходит пилотная программа Softlanding in Skolkovo. Она поможет зарубежным высокотехнологичным компаниям познакомиться с возможностями и сервисами инновационного центра, партнерами фонда "Сколково", а также c российским инновационным рынком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главная задача проекта - привлечь иностранных резидентов в "Сколково". Участники Softlanding in Skolkovo прослушают лекции по привлечению инвестиций, по особенностям межкультурной коммуникации, интеллектуальной собственности в России и так далее. Также им предстоит работать над своим проектом, анализ которого проведут эксперты центра. О своих проектах расскажут уже действующие участники "Сколково": Group IB и "Моторика".

Первыми участниками программы стали компании из Южной Кореи. В их числе разработчики бытовой техники и промышленного оборудования, а также роботов для автоматизации сборочного процесса Shinshinsa, оборудования для производства полупроводников, микроэлектронной сборки Weco, мобильного рентгеновского оборудования для медицинского и промышленного применения HDT.

По словам директора департамента международного сотрудничества фонда "Сколково" Максима Романова, участие в программе поможет стартапам быстрее влиться в российские реалии и снизить издержки.

"Зарубежные участники программы познакомятся с преимуществами, которые традиционно получают российские резиденты "Сколково". Это услуги Центра интеллектуальной собственности, юридическая поддержка, бухгалтерский сервис, таможенные льготы, центры коллективного пользования с оборудованием для научно-технических работ. Мы расскажем о правилах ведения бизнеса в России, а также о способах снижения возможных рисков при создании российского юридического лица", - приводятся в сообщении слова Романова.