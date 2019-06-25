"Зарубежнефть" сделает упор на физиков и математиков в условиях цифровой трансформации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. "Зарубежнефть", традиционно работающая на зрелых месторождениях в России и за рубежом, внедрила в своей практике технологию цифрового месторождения. Компания видит кадровый потенциал в физико-математических специальностях, что отвечает требованиям технологической гонки, сказал замглавы "Зарубежнефти" Игорь Афанасьев, на сессии форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета.

"Такая вещь, как цифровое месторождение, у нас уже организована. 98% всех объектов и скважин, технологических процессов оцифровано. В реальном времени мы видим, что происходит на месторождениях, более того - мы уже можем управлять скважиной из Москвы", - сказал он.

Афанасьев отметил, что следующий этап для компании - это обновление кадров с упором на физико-математические специальности. "В мире технологий происходят такие изменения, нужно понимать, что происходит в области электрических двигателей, что происходит в области газогидратов. Для этого нужно обладать фундаментальными знаниями в области физики и математики. Сейчас для того, чтобы добывать нефть, недостаточно стандартных знаний, нужно понимать физически, что происходит в пласте, и уметь эти процессы моделировать", - добавил он.

По словам Афанасьева, в связи с этим компания набирает кадры с упором на физико-математические компетенции, и за последние пять лет доля персонала с фундаментальным образованием выросла в компании более чем вдвое. Замглавы "Зарубежнефти" добавил, что в компании даже создали систему денежного стимулирования технических специалистов. "Как известно, в России умный не всегда означает богатый. Но мы сделали так, что у нас некоторые технические специалисты зарабатывают на уровне топ-менеджмента, эта система работает", - отметил он.

Добыть нефть из стареющих пластов без применения цифровых технологий сегодня невозможно, заключил Афанасьев.

"Зарубежнефть" - диверсифицированный нефтегазовый холдинг, единственным акционером которого является Российская Федерация. В России "Зарубежнефть" владеет 13 лицензиями на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов, участвует в разработке Харьягинского месторождения в рамках соглашения о разделе продукции.