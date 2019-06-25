В ЦБ сообщили, что НПФ вкладывают в рискованные активы 3,4% накоплений

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Негосударственные пенсионные фонды РФ не достигают установленного ЦБ лимита вложений пенсионных накоплений в рискованные активы (10%) и в среднем вкладывают в рискованные активы около 3,4% средств пенсионных накоплений. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин на рабочей группе по НПФ в Госдуме, отвечая на вопрос о возможности расширения инвестирования накоплений в рискованные активы, в том числе венчурные фонды.

"В рамках тех 10%, которые позволяется вкладывать в более рискованные активы, сегодня фондами "забито" 3,4%. То есть в принципе мы понимаем, что да, возможно, из-за нашего регулирования, и из-за своей внутренней стратегии никто 10% не "забивает" полностью", - сказал Чистюхин. Позднее он пояснил журналистам, что это средний показатель, отдельные фонды приближаются к лимиту 10%.

Чистюхин добавил, что расширение инвестирования в рискованные активы ограничено также ожиданиями положительной доходности от фондов.

"Думаю, что мы все на данном этапе разделяем идеологию относительно пенсионных активов, назовем это так. На долгосрочном горизонте, предположим, пять-семь лет плюс, фонды должны показать реальную положительную доходность, переиграть инфляцию. Но точно никто не рассматривает ситуацию с пенсионными активами, когда на долгосрочном горизонте фонды показывают отрицательную доходность, убытки. Это не то, что мы хотим увидеть в социально чувствительной области. Надо понимать, что если мы в эти 10% по пенсионным накоплениям "загружаем" совсем рискованные активы, и убыток может оказаться равен 7-10% этих вложений - отработать их за счет других активов станет практически невозможно. Это под угрозу ставит всю систему", - сказал он.

По мнению президента ассоциации "Альянс негосударственных пенсионных фондов" (АНПФ) Сергея Белякова, спрос на пенсионные деньги в венчурной индустрии невелик.

"Основным сдерживающим фактором являются не ограничения в нормативной базе. А вот просто состояние экономики, спрос на эти инвестиции. И когда мы задали вопрос напрямую этим компаниям - нужны ли вам деньги, которыми располагают пенсионные фонды на тех условиях, на которых мы можем инвестировать, нам сказали - нет, спасибо. Тех денег, которые можем получить в рамках венчурного финансирования специализированных фондов нам в принципе достаточно", - сказал он.

Признаки инвестиций не на самых выгодных условиях

По словам Чистюхина, Банк России увидел первичные признаки инвестирования негосударственными пенсионными фондами средств пенсионных накоплений и резервов не на наилучших условиях в 47 депозитах из 17 тыс. и в около 10% вложений в облигации. При этом к фидуциарной ответственности (ответственность за инвестирование не на наилучших условиях) регулятор пока никого не привлекал.

Закон о фидуциарной ответственности НПФ заработал в марте 2018 года. Пока ЦБ подготовил методики оценки инвестирования на наилучших условиях для вложений в депозиты и облигации с фиксированной доходностью, что составляет 43% от вложений пенсионных накоплений и пенсионные резервы, сообщил замдиректора департамента коллективных инвестиций ЦБ РФ Николай Печелиев.

С 18 марта 2018 года по конец мая 2019 года НПФ заключили более 17 тыс. депозитных договоров (среднесрочных, краткосрочных, долгосрочных, пролонгаций договоров), привел данные Чистюхин.

"В этот период времени НПФ работали более чем с 30 кредитными организациями. На конец мая 2019 года в портфелях НПФ находилось депозитов более чем на 160 млрд рублей. И в рамках нашего подхода мы увидели первичные признаки, по которым возникают вопросы с точки зрения фидуциарной ответственности, по 47 депозитам. Еще раз повторюсь, это не нарушения, это первичные признаки, с которыми надо разбираться", - сказал он.

Кроме того, за этот период фондами было совершено более 30 тыс. сделок с облигациями, не считая перекрестных сделок между самими НПФ. "В рамках нашего подхода, признаки, связанные с фидуциарной ответственности, имеют порядка 10% этих сделок. Мы, как я уже сказал по депозитам, точно так же планируем выяснять эти обстоятельства, с чем связаны какие-то отклонения по ценовым параметрам и по параметрам доходности", - сказал Чистюхин.

Пока ЦБ отправил запросы в пенсионные фонды по этим сделкам, предписаний не осуществлял.

"Мы направляем запрос в НПФ, получаем ответ, обсуждаем эту позицию, если она нас не удовлетворяет - дальше мы начинаем эскалировать наши действия по той процедуре, которая есть - предписания, которые принимаются комитетом финансового надзора, у фонда есть право его обжаловать. Запросы мы направляли, предписания пока не направляли", - отметил Чистюхин.

Сделки с другими инструментами рассматриваются в индивидуальном порядке, сообщил Чистюхин, в дальнейшем методика покроет все виды активов.