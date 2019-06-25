Госдума приняла закон об электронных банковских переводах через инфраструктуру России

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который обязывает банки и небанковские кредитные организации (НКО) при проведении переводов электронных денег внутри России использовать исключительно российскую платежную инфраструктуру. Документ был инициирован членом комитета Госдумы по бюджету и налогам Владиславом Резником ("Единая Россия").

Автор документа напоминает, что среди нововведений последнего времени можно отметить требования о российской резидентности платежной инфраструктуры, невозможность одностороннего отказа платежной инфраструктуры в выполнении своих функций, запрет на трансграничную передачу данных о платежных транзакциях граждан России, осуществляемых внутри РФ.

"Указанные требования не распространяются на сегмент расчетов электронными денежными средствами, поскольку соответствующие переводы осуществляются вне рамок платежных систем", - подчеркивается в сопроводительных материалах.

В связи с этим закон устанавливает для операторов электронных денег и платежной инфраструктуры требования, аналогичные действующим требованиям для платежных систем. Документ обязывает операторов электронных денежных средств - речь идет как о банковских, так и небанковских кредитных организациях - привлекать российскую платежную инфраструктуру для внутрироссийских переводов электронных денег.

Операторы электронных денег смогут заключать договоры только с организациями, оказывающими операционные услуги или услуги платежного клиринга и которые находятся и осуществляют все функции на территории РФ. Этим организациям запрещается в случае заключения такого договора в одностороннем порядке приостанавливать или прекращать оказание услуг оператору и его клиентам. Оператору и привлекаемым им организациям будет запрещено передавать информацию по любому переводу электронных денежных средств на территории РФ за рубеж или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства.

Принятие закона обеспечит большую операционную и технологическую независимость операторов по переводу электронных денежных средств, в том числе от внешнего воздействия, что позволит бесперебойно осуществлять переводы электронных денежных средств на территории РФ, говорится в пояснительной записке.

Поправки ко второму чтению

Предложенными правительством ко второму чтению поправками исключаются необоснованные ограничения на возможность привлечения операторами электронных денежных средств российских сервисных организаций для осуществления трансграничных переводов и предусмотреть возможность передачи информации по трансграничным переводам на территории иностранного государства в случаях, когда это необходимо для урегулирования спорных ситуаций. Кроме того, по согласованию с ЦБ термин "трансграничный перевод электронных денежных средств" заменен на "трансграничный перевод денежных средств".

Принятыми поправками запрещается передавать информацию зарубежному лицу по внутрироссийским переводам. Соответствующая информация может передаваться только в том случае, если эта операция трансграничная и возникают споры, и для урегулирования споров необходимо предоставлять какую-либо информацию, указал ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Закон вступит в силу по истечении 1 года после дня его официального опубликования.

Статистика ЦБ РФ

По данным Банка России, объем переводов электронных денег, совершенных с использованием электронных средств платежа, в 2017 году превысил 1,35 трлн рублей, увеличившись на 35% по сравнению с предыдущим годом.

Количество операций с электронными средствами платежа, предназначенными для перевода электронных денег, в 2017 году составило свыше 2 млрд рублей, увеличившись за год более чем на 40%.