Оздоровление энергетической отрасли СКФО требует дополнительных инвестиций

ПЯТИГОРСК, 25 июня. /ТАСС/. Дополнительные инвестиции необходимы для финансового оздоровления энергетической отрасли регионов Северо-Кавкасзкого федерального округа (СКФО), сообщил во вторник журналистам заместитель генерального директора компании "Россети", генеральный директор "Россети Северный Кавказ" ("МРСК Северного Кавказа") Виталий Иванов.

"Объемы, на которые сегодня компания выходит по различным источникам финансирования, [составляют] около 50 млрд рублей. В 2017 и 2018 годах компания получала финансовые потоки на сумму порядка 14 млрд рублей. Нам необходимо еще порядка 35-40 млрд рублей, чтобы сумма была около 50-54 млрд рублей. Думаю, что это позволит сбалансировать компанию", - сказал он.

По словам гендиректора "Россети Северный Кавказ", средства будут поступать до 2023 года поэтапно. "Могут быть нетарифные деньги в виде государственных источников финансирования, это есть и дивидендные деньги ПАО "Росесети", средства операционной эффективности внутри компании. То есть это совокупность трех источников", - пояснил он.

Иванов отметил, что разработан комплексный план развития "Россети Северный Кавказ". "Комплексный план предусматривает огромное количество организационных и технических мероприятий, финансовых вливаний в компанию, который позволят выйти на нормальную финансовую модель развития компании уже с 2023 года", - добавил он.

О компании

"Россети Северный Кавказ" предоставляет услуги по передаче, распределению электроэнергии и технологическому присоединению на территории семи регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется во всех регионах.