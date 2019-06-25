Кабмин обсуждает изменение механизма сглаживания цен на бензин на Дальнем Востоке

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Ведомства договорились о корректировке демпфера для поставок автомобильного топлива на Дальний Восток, что позволит стабилизировать цены на топливо в регионе и повысить экономическую целесообразность поставок топлива. Об этом сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

"В ближайшее время будет подготовлено предложение о том, чтобы были дополнительные меры по демпферу для Дальнего Востока, которые создают условия, равные возможности для дополнительных поставок топлива на рынок Дальнего Востока. То есть обсуждалось две альтернативы - либо снижение тарифов, либо дополнительный демпфер региональный. Остановились на дополнительном демпфере, и за счет этого как раз создаются стимулы для производителей нефтепродуктов поставлять объемы на Дальний Восток", - сказал он.

Голомолзин добавил, что предложенная схема позволит сделать поставки топлива на Дальний Восток из других регионов экономически целесообразными и позволят компаниям получать дополнительный вычет по демпферу.

В регионах Дальнего Востока и Сибири на розничном рынке преобладают АЗС частных компаний. ФАС ранее отмечала, что розничные цены этих регионах волатильны по сравнению с динамикой в других регионах и зависят от конъюнктуры цен оптового рынка, формируемых на биржевых торгах.

Итоги проверки

В середине июня появились сообщения о росте цен на топливо в Сибири и на Дальнем Востоке. По итогам этих публикаций премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил разобраться о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Соответствующие проверки проводились Минэнерго и ФАС.

Голомолзин во вторник сообщил журналистам, что ФАС не выявила фактов завышения цен на автомобильное топливо на розничных рынках Сибири и Дальнего Востока.

"Мы проверили все факты, там, где имел место рост цен, там перед этим имело место падение цен. То есть в этом смысле ситуация рыночная, когда пониженный спрос, цены падали в рознице, когда повышенный - росли", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Замглавы ведомства отметил, что цены на топливо в рознице выросли по стране менее чем на 1%, по дизелю - сохранились практически на уровне начала года. В ряде регионов рост цен на топливо с начала года составил 2-3%, но это происходит в пределах инфляции.