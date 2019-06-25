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Кабмин обсуждает изменение механизма сглаживания цен на бензин на Дальнем Востоке

По словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, предложенная схема позволит сделать поставки топлива из других регионов экономически целесообразными

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Ведомства договорились о корректировке демпфера для поставок автомобильного топлива на Дальний Восток, что позволит стабилизировать цены на топливо в регионе и повысить экономическую целесообразность поставок топлива. Об этом сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

"В ближайшее время будет подготовлено предложение о том, чтобы были дополнительные меры по демпферу для Дальнего Востока, которые создают условия, равные возможности для дополнительных поставок топлива на рынок Дальнего Востока. То есть обсуждалось две альтернативы - либо снижение тарифов, либо дополнительный демпфер региональный. Остановились на дополнительном демпфере, и за счет этого как раз создаются стимулы для производителей нефтепродуктов поставлять объемы на Дальний Восток", - сказал он.

Голомолзин добавил, что предложенная схема позволит сделать поставки топлива на Дальний Восток из других регионов экономически целесообразными и позволят компаниям получать дополнительный вычет по демпферу.

В регионах Дальнего Востока и Сибири на розничном рынке преобладают АЗС частных компаний. ФАС ранее отмечала, что розничные цены этих регионах волатильны по сравнению с динамикой в других регионах и зависят от конъюнктуры цен оптового рынка, формируемых на биржевых торгах.

Итоги проверки

В середине июня появились сообщения о росте цен на топливо в Сибири и на Дальнем Востоке. По итогам этих публикаций премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил разобраться о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Соответствующие проверки проводились Минэнерго и ФАС.

Голомолзин во вторник сообщил журналистам, что ФАС не выявила фактов завышения цен на автомобильное топливо на розничных рынках Сибири и Дальнего Востока.

"Мы проверили все факты, там, где имел место рост цен, там перед этим имело место падение цен. То есть в этом смысле ситуация рыночная, когда пониженный спрос, цены падали в рознице, когда повышенный - росли", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Замглавы ведомства отметил, что цены на топливо в рознице выросли по стране менее чем на 1%, по дизелю - сохранились практически на уровне начала года. В ряде регионов рост цен на топливо с начала года составил 2-3%, но это происходит в пределах инфляции.

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