Путин 26 июня проведет заседание Госсовета по развитию автодорог

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 26 июня в Кремле проведет заседание Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечении безопасности дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Ожидается, что в ходе заседания будут рассмотрены предложения рабочей группы, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения.

"С докладами выступят руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт" глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт", - уточняется в сообщении пресс-службы.