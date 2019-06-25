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Определены первые десять человек, которые получат землю в рамках "Ленинградского гектара"

Победители намерены заниматься на получаемых участках выращиванием ягод, чеснока, а также разведением домашних животных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Конкурсная комиссия отобрала десять победителей первого конкурса программы "Ленинградский гектар", которые получат до 10 га земли в Ленинградской области и "подъемные". Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленинградской области.

"По итогам первой волны, конкурсная комиссия признала лучшими проекты восьми жителей Ленинградской области и двоих - Санкт-Петербурга, причем один из петербуржцев уже имеет фермерское хозяйство в Вологодской области, которое он переведет в Ленинградскую", - говорится в сообщении пресс-службы.

Для победителей выделено четыре участка в Лодейнопольском районе, три - в Бокситогорском, два - в Подпорожском и один в Сланцевском. Также победители получат "подъемные" - максимальный размер гранта на один проект не может превышать 3 млн. рублей. Согласно заявленным бизнес-проектам, фермеры будут заниматься выращиванием чеснока, клубники, малины, овощей, разведением крупного рогатого скота мясной и молочной породы, коз, баранов и овец для производства овечьего сыра.

Программа "Ленинградский гектар" реализуется в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах. Всего в программе планируется задействовать более 14 тыс. га земли. В бюджете региона 2019 года на реализацию "Ленинградского гектара" заложено 60 млн рублей.

Программа "Ленинградский гектар" была разработана в правительстве региона по аналогии с федеральной программой "Дальневосточный гектар", в которой всем желающим предлагают выделить участок для освоения на Дальнем Востоке.

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