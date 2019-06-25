Медведчук: отмена РФ санкций по транзиту грузов Украины говорит о готовности сотрудничать

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Решение президента России Владимира Путина о разрешении транзитных перевозок через Россию украинских грузов свидетельствуют о готовности идти по пути налаживания двусторонних экономических отношений. Такое мнение во вторник выразил председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Президент РФ Владимир Путин внес изменения в нормы указа о контрсанкциях от 6 августа 2014 года и от 22 октября 2018 года. В частности, в документе прописано разрешение на транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров с Украины. Такое решение руководства Российской Федерации свидетельствует о готовности идти по пути налаживания межгосударственных экономических отношений Украины и России", - процитировала пресс-служба партии Медведчука.

Он добавил, что вопрос отмены этих санкций был предметом обсуждения на встрече его и главы партии Юрия Бойко с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером 22 марта в Москве. "Кроме снижения цены на газ и создания газотранспортного консорциума, обсуждались также вопросы восстановления взаимовыгодных экономических отношений, в том числе транзита украинских грузов через территорию РФ", - напомнил Медведчук, добавив, что прямые переговоры между Киевом и Москвой, "необходимость которых поддерживают, согласно результатам социологических исследований, 75% украинцев, позволят решить и другие важные вопросы в отношениях наших стран и защитить национальные интересы Украины".

Медведчук подчеркнул экономическую важность указа. "Результатом восстановления транзита станет активизация международных автомобильных и железнодорожных перевозок с Украины, развитие грузовых перевозок в третьи страны, общая активизация производства и создание тысяч рабочих мест внутри страны", - уверен он.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2020 года отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении РФ. Другим документом Путин внес изменение в нормы первоначального указа о контрсанкциях от 6 августа 2014 года, в частности, в документе прописано разрешение на транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров "при условии обеспечения их прослеживаемости с использованием системы контроля на основе технологии ГЛОНАСС". Кроме того, теперь в указе прописано разрешение на ввоз подсанкционных товаров физическими лицами для личного пользования. Аналогичные поправки внесены и в указ от 22 октября 2018 года о контрсанкциях в отношении Украины.

Санкции и ответ на них

В марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине Европейский союз и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию начали вводить санкции в отношении России. В частности, появились санкционные списки российских физических и юридических лиц. Ограничительные меры предусматривали запрет на въезд, заморозку счетов. Помимо этого, были введены так называемые секторальные санкции: активы подпавших под них компаний не замораживались, однако налагались ограничения на средне- и долгосрочное кредитование.

В ответ 6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". На следующий день на основании документа правительство России ввело запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда продовольственных товаров.

После того как 22 июня 2015 года страны Евросоюза продлили санкции в отношении России, 24 июня Путин свои указом продлил действие эмбарго еще на год. Впоследствии оно продлевалось дважды, в последний раз - 12 июля 2018 года - до конца 2019 года.