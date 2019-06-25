Власти Москвы создали каталог, посвященный развитию промышленной 3D-печати

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Власти Москвы выпустили каталог, посвященный развитию промышленной 3D-печати. Буклет отражает ситуацию в промышленных отраслях города и содержит актуальную информацию о развитии отрасли для партнеров и инвесторов, сообщила во вторник пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"Каталог всесторонне рассматривает современные технологии 3D-печати и отвечает практически на все основные вопросы, которые могут возникнуть у инвесторов: скорость печати, температура печати, толщина слоя, средняя стоимость печати, стоимость постобработки, преимущества и недостатки существующих технологий", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

В сообщении уточняется, что издателем буклета выступило Агентство промышленного развития города Москвы департамента инвестиционной и промышленной политики. Каталог будет использоваться на дискуссионных площадках и отраслевых мероприятиях, промышленных форумах, тематических встречах.

3D-печать помогает создавать нужные детали без приобретения дополнительных комплектующих и их дополнительной обработки. Применение таких технологий позволяет производить детали на 40-50% легче, чем традиционные аналоги, не теряя при этом физических характеристик. По данным пресс-службы, лидерами в использовании этих технологий на данный момент выступают авиационная отрасль, энергетика и автомобильная индустрия. 3D-печать нашла свое применение и в медицине: изготовление стоматологических имплантов, коронок, создание моделей предоперационного планирования, искусственных костей, тканей и кровеносных сосудов.