Порядка 200 млн рублей вложили в цифровые ЛЭП Орловской и Курской областей

ТАСС, 25 июня. Протяженность цифровых линий связи в магистральных сетях Центрального федерального округа (ЦФО) увеличилась до 10,3 тыс. км после монтажа волоконно-оптических линий на трех линиях электропередачи (ЛЭП) в Орловской и Курской областях. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС).

"Завершена прокладка цифровых линий связи 190 км в магистральных электросетях Курской и Орловской областей. ФСК ЕЭС (Россети ФСК ЕЭС) смонтировала волоконно-оптические линии связи на трех ЛЭП в Курской и Орловской областях. Стоимость работ составила 200 млн рублей. В результате общая протяженность цифровых линий связи в магистральных электрических сетях Центра увеличилась до 10,3 тыс. км", - говорится в сообщении.

Новые линии связи проложены между подстанциями "Узловая" в Орловской области, "Южная" и "Железногорская" в Курской области. Это позволит повысить качество оперативно-технологического управления энергообъектами регионов, уточнили в пресс-службе.

В рамках проекта специалисты модернизировали восемь узлов связи на энергообъектах и предприятиях магистральных энергетических сетей. Цифровыми каналами связи охвачено более 76,5% объектов ФСК ЕЭС, к 2025 году этот показатель планируется довести до 100%.