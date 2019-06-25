Стратегия развития санитарной авиации принята в Северной Осетии по нацпроекту

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 июня. /ТАСС/. Вертолетные площадки для санитарной авиации будут созданы в Северной Осетии в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Соответствующие мероприятия вошли в стратегию развития санавиации в республике до 2024 года, которая принята на заседании правительства региона.

"В целях реализации указа президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" правительство республики постановляет утвердить предлагаемую стратегию развития санитарной авиации до 2024 года", - сказал министр здравоохранения региона Тамерлан Гогичаев.

В рамках стратегии предполагается построить вертолетные площадки для эвакуации пациентов с любой территории республики в целях своевременного оказания медпомощи. Транспортировка будет осуществляться на специальном вертолетном борту, оснащенном медицинским оборудованием, который республика получит в этом году.

"Стратегия - это важный документ, там есть еще ряд мероприятий, которые нужно провести - это объединение службы медицинской помощи и службы медицины катастроф до 2021 года. И нужно внимательно провести анализ работы указанных структур, выявить преимущества, и есть все возможности для получения новых результатов", - сказал на заседании председатель правительства республики Таймураз Тускаев.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.