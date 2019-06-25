Цифровые энергосистемы Центральной России объединят в 2020 году

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Программу по соединению предприятий магистральных электрических сетей регионов Центрального федерального округа (ЦФО) в единую систему (цифровое "кольцо") завершат в 2020 году после монтажа волоконно-оптического кабеля на линии электропередачи между подстанциями "Узловая" и "Орловская - Районная" в Орловской области. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС).

"В 2020 году планируется смонтировать волоконно-оптический кабель на ЛЭП между подстанциями 220 кВ "Узловая" и "Орловская - Районная", подключившись затем к существующей сети связи, которая соединяет Орловскую, Тульскую и Московскую энергосистемы. Таким образом, будет завершено создание цифрового "кольца", связывающего предприятия магистральных электрических сетей на территории Центральной России", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что протяженность цифровых линий связи в магистральных сетях Центрального федерального округа увеличилась до 10,3 тыс. километров после монтажа волоконно-оптических линий на трех линиях электропередачи в Орловской и Курской областях. Стоимость 190 километров линий связи составила 200 млн рублей.

В пресс-службе ФСК ЕЭС отметили, что на дистанционный режим работы уже переведены три энергообъекта в Белгородской и Калужской областях, до 2021 года телеуправление будет внедрено еще на семи подстанциях ЦФО. Это повысит надежность и эффективность функционирования энергообъектов.