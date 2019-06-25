Жители Крыма смогут получать в электронном виде госуслугу по страховой пенсии

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Законопроект, вносящий изменения в федеральный закон "Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя", подготовленный Минтрудом, одобрен Госдумой в первом чтении. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства.

"Предлагаемые законопроектом изменения позволят гражданам РФ, проживающим на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, получить в электронном виде государственную услугу по установлению страховой пенсии без личной явки в Пенсионный форд России (ПФР) на основании сведений персонифицированного учета", - говорится в сообщении.

До конца 2021 года работодатели Крыма и Севастополя должны отчитаться в ПФР о периодах работы сотрудников, чьи права ранее не учитывались в системе обязательного пенсионного страхования РФ, и кто по состоянию на 18 марта 2014 года постоянно проживал в этих регионах.

"При этом работодатель несет ответственность за достоверность представляемых сведений только о тех периодах работы, в течение которых гражданин работал у этого работодателя", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря - заместителя министра труда и социальной защиты РФ Андрея Пудова.

Он напомнил, что аналогичная работа в отношении будущих пенсионеров, проживающих в других регионах РФ, была проведена до 1 января 2013 года. "В результате территориальные органы ПФР получили возможность устанавливать гражданам право на страховую пенсию и ее размер на основании сведений, содержащихся в их лицевых счетах, без иного документального подтверждения периодов работы и иной деятельности, включаемых в страховой стаж. Указанные мероприятия также позволили реализовать государственную услугу по установлению пенсии по заявлению, поданному в электронном виде", - говорится в сообщении.