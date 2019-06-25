Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,31-0,45%

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов уменьшились. Индекс Мосбиржи снизился на 0,31%, до 2753,96 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,45%, до 1380,87 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:24 мск увеличился на 0,40%, до 62,85 рубля, курс евро вырос на 0,36%, до 71,56 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,62%, до $65,14 за баррель.

Завтра стартует саммит G20. В первую очередь внимание будет обращено к лидерам США и Китая и их комментариям относительно торговой войны, тем не менее в первый день саммита серьезных движений по рынку не ожидается, рассказал ведущий финансовый советник "БКС Премьер" Антон Берлинер.

"Из статистики наибольшее движение рынкам могут дать данные о запасах нефти в США, которые могут существенно повлиять на цену нефти", - добавил он.

Диапазон по индексу Мосбиржи, по прогнозам "БКС Премьер" на среду, - 2700-2750 пунктов.