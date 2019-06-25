Васильев назвал нехватку инвестиций главной проблемой развития промышленности в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 25 июня. /ТАСС/. Нехватка инвестиционных ресурсов и сложности с привлечением кредитов являются главными проблемами развития промышленности в Дагестане. Об этом заявил глава региона Владимир Васильев во вторник на форуме-семинаре по взаимодействию с Фондом развития промышленности России в Махачкале.

"Сегодня промышленность у нас не реализует свой потенциал так, как она могла бы. Тому много причин <…> Главная проблема сейчас - нехватка инвестиционных ресурсов, проблематичность привлечения кредитных средств, затрудненность реализации имеющихся инвестиционных проектов в промышленности, вопросы сбыта и реализации", - сказал Васильев.

При этом глава региона напомнил, что с 2019 году в Дагестане приступил к работе республиканский Фонд развития промышленности. "Подготовлен перечень первоочередных инвестиционных проектов в сфере промышленности, претендующих на льготные займы Фонда развития промышленности. Уже имеются первые результаты - около двух недель назад мы защитили один из инвестпроектов - ЗАО "Мушарака" ("Организация производства продукции арматуростроения"), который был одобрен центральным Фондом [развития промышленности] и будет профинансирован", - отметил Васильев, добавив, что предприятию одобрили льготный кредит на 50 млн рублей.

По словам руководителя Дагестана, многие предприятия машиностроительного комплекса республики в настоящее время имеют полный цикл основных технологий, причем самого высокого уровня, и необходимый кадровый потенциал. "Дополнительно по профилям машиностроительной продукции наши предприятия могут освоить заказы на сумму до 18 млрд рублей", - добавил он.